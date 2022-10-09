Поліція назвала ймовірну версію саботажу на німецькій залізниці

Німецька поліція заявила, що серйозно розглядає диверсію на тлі політичних мотивів як основну причину саботажу на залізниці Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Також, за словами співробітників поліції, не було жодних ознак причетності спецслужб іноземної держави, або терористичних угруповань до пошкодження силових кабелів. Федеральна поліція Німеччини передала справу бюро кримінальної поліції Берліна.

У поліції також зазначили, що це не перший випадок диверсії обладнання залізничного оператора Deutsche Bahn, де підозрюються ліві екстремісти.