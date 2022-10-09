Поліція назвала ймовірну версію саботажу на німецькій залізниці
Німецька поліція заявила, що серйозно розглядає диверсію на тлі політичних мотивів як основну причину саботажу на залізниці Німеччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Також, за словами співробітників поліції, не було жодних ознак причетності спецслужб іноземної держави, або терористичних угруповань до пошкодження силових кабелів. Федеральна поліція Німеччини передала справу бюро кримінальної поліції Берліна.
У поліції також зазначили, що це не перший випадок диверсії обладнання залізничного оператора Deutsche Bahn, де підозрюються ліві екстремісти.
Нагадаємо, що на півночі Німеччини вранці 8 жовтня зупинився залізничний рух через пошкодження кабельних ліній, які відповідають за диспетчерський зв'язок.
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