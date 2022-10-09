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Полиция назвала вероятную версию саботажа на немецкой железной дороге

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Берлін, Воскресенье 09 октября 2022 16:21
Полиция назвала вероятную версию саботажа на немецкой железной дороге Фото: полиция назвала вероятную версию саботажа на немецкой железной дороге (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Немецкая полиция заявила, что всерьез рассматривает диверсию на фоне политических мотивов в качестве основной причины саботажа на железной дороге Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Также по словам сотрудников полиции не было никаких признаков причастности спецслужб иностранного государства, или террористических группировок к повреждению силовых кабелей. Федеральная полиция Германии передала дело бюро криминальной полиции Берлина.

В полиции также отметили, что это не первый случай диверсии оборудования железнодорожного оператора Deutsche Bahn, в которых подозреваются левые экстремисты.

Напомним, что на севере Германии утром 8 октября остановилось железнодорожное движение из-за повреждения кабельных линий, отвечающих за диспетчерскую связь.

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