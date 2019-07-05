Полиция назвала возможную причину убийства гардеробщицы Рады

Фото: место происшествия (npu.gov.ua)

Женщину с признаками насильственной смерти нашли на поле между двумя поселками Киевской области

Смерть работницы гардероба Верховной рады Украины наступила из-за удушения. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, вчера женщину с признаками насильственной смерти нашли на кукурузном поле между поселками Вильна и Юровка (Киевская область). По предварительной версии, гардеробщицу задушили. Полиция сообщает, что для установления окончательных причин смерти тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что в понедельник в полицию обратились родственники работницы гардероба Верховной рады Антонины Шпир относительно ее пропажи. Правоохранители нашли тело женщины через два дня.

Напомним, в марте этого года в Киеве на улице Багговутовской было найдено тело мужчины. Им оказался сотрудник Администрации президента. Тогда пятый президент Украины Петр Порошенко призвал как можно скорее установить виновных в смерти сотрудника администрации президента Украины Александра Бухтатого.