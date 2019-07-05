Поліція назвала можливу причину смерті гардеробниці Ради

Фото: місце події (npu.gov.ua)

Жінку з ознаками насильницької смерті знайшли на полі між двома селищами Київської області

Смерть робітниці гардероба Верховної ради України настала через удушення. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Як зазначається, вчора жінку з ознаками насильницької смерті знайшли на кукурудзяному полі між селищами Вільна і Юрівка (Київська область). За попередньою версією, гардеробницю задушили. Поліція повідомляє, що для встановлення остаточних причин смерті тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до даного злочину", - йдеться у повідомленні.

РБК-Україна писало, що у понеділок до поліції звернулись родичі робітниці гардероба Верховної ради Антоніни Шпір щодо її зникнення. Правоохоронці знайшли тіло жінки через два дні.

Нагадаємо, в березні цього року в Києві на вулиці Багговутівській було знайдено тіло чоловіка. Ним виявився співробітник Адміністрації президента. Тоді п'ятий президент України Петро Порошенко закликав якомога швидше встановити винних у смерті співробітника адміністрації президента України Олександра Бухтатого.