Полиция назвала версию пожара в доме Гонтаревой

Полиция рассматривает поджог как одну из версий возгорания дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой под Киевом. Об этом заявил спикер полиции Киевской области Николай Жукович, сообщает "Громадське".

Также у полиции есть версия - неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.

"Производства пока не открыли. На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняем подробности", - сказал спикер.

Кроме этого, в комментарии телеканалу "112" спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пострадавших в результате пожара нет.

"По предварительным данным, пострадавших нет, охранник не пострадал", - сказала она.

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