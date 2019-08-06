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В ГПУ одобрили подозрения Гонтаревой и Филатову

Новости » Политика    06.08.2019 - 18:35
В ГПУ одобрили подозрения Гонтаревой и Филатову
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Старшим прокурором дела был назначен Сергей Кизь

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что его заместитель признал достаточными доказательства для объявления подозрений бывшей главе Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтарева и бывшему заместителю главы Администрации президента Алексею Филатову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

По его словам, старшим прокурором дела был назначен его заместитель Сергей Кизь.

 "Все эти дела были переданы в другое управление, были проанализированы, старшим группы прокуроров был назнаен теперь уже мой заместитель Сергей Николаевич Кизь, и Кулик и его команда показывали все доказательства, которые, по его мнению, свидетельствуют о возможности подписания подозрения", - заявил Луценко. 

Генпрокурор отметил, что подозрение получит человек,  который непосредственно ставил свою подпись на документах брокерского характера. 

"Кизь усматривает достаточность доказательств, собранных группой Кулика. Поэтому подозрение получит человек, который непосредственно ставил свою подпись на документах брокерского характера, господин Стеценко, заместитель группы ICU, госпожа Гонтарева как руководитель ICU, и господин Филатов как адвокат, который обслуживал эту сделку", - сказал он. 

По словам Луценко, если подозрение будет дополнено всеми необходимыми доказательствами, дело будет передано в суд. 

Отметим, по версии следствия, брокерская фирма ICU была задействована в сделке между государственным "Аграрным фондом" и "Брокбизнесбанком" олигарха Сергея Курченко, в результате чего были разворованы деньги "Аграрного фонда".

Напомним,  Генеральная прокуратура Украины снова вызвала на допрос окружение пятого президента Петра Порошенко - Валерию Гонтареву и Алексея Филатова. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что , в конце апреля Генпрокуратура уже вызывала каждого из экс-чиновников как подозреваемого.

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