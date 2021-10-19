Полиция назвала причину смерти брата погибшего мэра Кривого Рога

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области и источник в правоохранительных органах.

Согласно данным правоохранителей, Андрей Павлов умер в результате токсического действия спиртов из-за случайного отравления алкоголем.

Добавим, что по словам знакомого Павлова, погибший 18 октября звонил ему с жалобами на собственное самочувствие и с просьбой привезти ему воды.

"Знакомый заехал к нему и предложил обратиться к врачу, а когда приехал в следующий раз, мужчина уже был мертв", - пишет пресс-служба.