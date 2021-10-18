Брат погибшего мэра Кривого Рога найден мертвым
Фото: брат погибшего мэра Кривого Рога найден мертвым (Виталий Носач, РБК-Украина)
Тело родного брата погибшего мэра Кривого Рога Андрея Павлова нашли в собственной квартире. Правоохранители работают на месте событий.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Первый городской".
Мертвого Андрея Юрьевича около 16:30 нашел его друг. При этом, по имеющейся информации, еще сегодня утром Павлова видели живым.
Правоохранители сейчас находятся на месте событий. Подробности неизвестны.
Фото: брат погибшего мэра Кривого Рога найден мертвым (https://t.me/taimurzin_oleksii)
Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли застреленным в собственном доме.