ru ua
Вс, 17 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Полиция назвала имя подозреваемого в убийстве британского депутата

Новина українською →
Великобритания, Воскресенье 17 октября 2021 00:59
Полиция назвала имя подозреваемого в убийстве британского депутата Фото: убийство британского депутата рассматривают как теракт (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Имя подозреваемого в убийстве депутата правящей Консервативной партии Великобритании Дэвида Амесса - Али Харби Али. Он ранее не был известен службам безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Sky News.

По его данным, 25-летний мужчина имеет сомалийское происхождение. Расследованием нападения на Амесса руководит контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.

Амесс умер от ножевых ранений. Нападавший был задержан на месте. Ранее его личность и возможные мотивы преступления не раскрывались. В полиции считают, что у убийцы не было сообщников.

Нападение было совершено в ходе одной из регулярных встреч 69-летнего депутата с избирателями в его округе, которая на этой неделе проходила в методистской церкви города Ли-он-Си (графство Эссекс, Восточная Англия).

Инцидент с Амессом стал первым убийством британского парламентария с 2016 года, когда депутат от оппозиционной Лейбористской партии Джо Кокс, ратовавшая за сохранение членства Соединенного Королевства в Евросоюзе, была убита сторонником ультраправых взглядов Томасом Мейром.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания
NEWS
На пути к пику. "Красная" зона расширяется, ограничений карантина будет больше
На пути к пику. "Красная" зона расширяется, ограничений карантина будет больше
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине