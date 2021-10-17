Полиция назвала имя подозреваемого в убийстве британского депутата

Имя подозреваемого в убийстве депутата правящей Консервативной партии Великобритании Дэвида Амесса - Али Харби Али. Он ранее не был известен службам безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Sky News .

По его данным, 25-летний мужчина имеет сомалийское происхождение. Расследованием нападения на Амесса руководит контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.

Амесс умер от ножевых ранений. Нападавший был задержан на месте. Ранее его личность и возможные мотивы преступления не раскрывались. В полиции считают, что у убийцы не было сообщников.

Нападение было совершено в ходе одной из регулярных встреч 69-летнего депутата с избирателями в его округе, которая на этой неделе проходила в методистской церкви города Ли-он-Си (графство Эссекс, Восточная Англия).