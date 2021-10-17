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Поліція назвала ім'я підозрюваного у вбивстві британського депутата

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Великобританія, Неділя 17 жовтня 2021 00:59
Поліція назвала ім'я підозрюваного у вбивстві британського депутата Фото: вбивство британського депутата розглядають як теракт (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Ім'я підозрюваного у вбивстві депутата керівної Консервативної партії Великобританії Девіда Амесса - Алі Харбі Алі. Він раніше не був відомий службам безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Sky News.

За його даними, 25-річний чоловік має сомалійське походження. Розслідуванням нападу на Амесса керує контртерористичний підрозділ Скотленд-Ярду.

Амесс помер від ножових поранень. Нападник був затриманий на місці. Раніше його особистість і можливі мотиви злочину не розкривалися. У поліції вважають, що у вбивці не було спільників.

Напад було скоєно в ході однієї з регулярних зустрічей 69-річного депутата з виборцями в його окрузі, яка цього тижня проходила в методистській церкві міста Лі-он-Сі (графство Ессекс, Східна Англія).

Інцидент з Амессом став першим вбивством британського парламентарія з 2016 року, коли депутат від опозиційної Лейбористської партії Джо Кокс, яка ратувала за збереження членства Сполученого Королівства в Євросоюзі, була вбита прихильником ультраправих поглядів Томасом Мейром.

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