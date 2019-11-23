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Полиция назвала число задержанных в ходе столкновений на Транс-марше в Киеве

Новости » Происшествия     23.11.2019 - 16:03
Полиция назвала число задержанных в ходе столкновений на Транс-марше в Киеве
Фото: столкновения на Транс-марше (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правоохранители отметили, что на всех задержанных были составлены админпротоколы

Полиция Киева уточнила, что в Киеве за противоправные действия во время акции по случаю Международного дня памяти трансгендерных людей правоохранители задержали шестерых человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции в Facebook.

В полиции подчеркнули, что для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины усилили меры безопасности в центральной части города.

Полиция назвала число задержанных в ходе столкновений на Транс-марше в Киеве

"Во время проведения акции противники мероприятия пытались прорвать полицейский кордон, чтобы помешать проведению шествия и устроили потасовку с правоохранителями. За противоправные действия полицейские задержали шестерых наиболее активных граждан и доставили в территориальное управление полиции. После выяснения всех обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что после выяснения всех обстоятельств и предоставленных объяснений правоохранители отпустили задержанных лиц. За совершение правонарушений, в отношении них составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в Киеве на Михайловской площади состоялся Транс-марш, посвященный Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии, в ходе проведения которого произошли столкновения. Сообщалось, что нескольких противников марша задержали правоохранители.

Подчеркнем, Международный день памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии, отмечают 20 ноября.

Как писало РБК-Украина, в субботу, 23 ноября, в Украине чтят память жертв Голодомора.

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