В Киеве произошли столкновения на марше, посвященном дню памяти жертв трансфобии

Фото: потасовки на Транс-марше в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)

Полиция задержала нескольких противников марша

В Киеве на Михайловской площади состоялся Транс-марш, посвященный Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии, в ходе проведения которого произошли столкновения. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места происшествия.

В частности, рядом с активистами вышли и противники марша памяти трансгендерных людей, которые пытались прорвать кордон полиции, защищавший проведение марша. В результате произошли столкновения, нескольких противников задержали правоохранители.

Фото: столкновения на Транс-марше в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)

Добавим, в Украине марш ко Дню памяти проводится с 2016 года. В этом году мероприятие начали митингом, во время которого участники вспомнили погибших минутой молчания.

Подчеркнем, Международный день памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии, отмечают 20 ноября.

Как писало РБК-Украина, в субботу, 23 ноября, в Украине чтят память жертв Голодомора.

В частности, посол США в Украине Уильям Тейлор выразил поддержку нашей стране и почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

При этом в КГГА предупредили об изменениях в движении транспорта в связи с проведением соответствующих мероприятий ко Дню памяти жертв голодоморов.