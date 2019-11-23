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Поліція назвала число затриманих у ході сутичок на Транс-марші у Києві

Новини » Надзвичайні події     23.11.2019 - 16:03
Поліція назвала число затриманих у ході сутичок на Транс-марші у Києві
Фото: зіткнення на Транс-марші (Віталій Носач/РБК-Україна)

Правоохоронці зазначили, що на всіх затриманих були складені адмінпротоколи

Поліція Києва уточнила, що у Києві за протиправні дії під час акції з нагоди Міжнародного дня пам’яті трансгендерних людей поліцейські правоохоронці затримали шістьох осіб. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції у Facebook.

У поліції підкреслили, що задля забезпечення публічної безпеки та порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції та військовослужбовці Національної гвардії України посилили заходи безпеки у центральній частині міста.

Поліція назвала число затриманих у ході сутичок на Транс-марші у Києві

"Під час проведення акції противники заходу намагалися прорвати поліцейський кордон, аби завадити проведенню ходи та влаштували штовханину з правоохоронцями. За протиправні дії поліцейські затримали шістьох найбільш активних громадян та доставили до територіального управління поліції. Після з’ясування усіх обставин їхнім діям буде надана правова оцінка", - сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що після з’ясування усіх обставин та відібраних пояснень правоохоронці відпустили затриманих осіб. За вчинення правопорушень, відносно них складено адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, у Києві на Михайлівській площі відбувся Транс-марш, присвячений Міжнародному дню пам'яті трансгендерних людей, які загинули через трансфобії, у ході проведення якого відбулися сутички. Повідомлялося, що декількох супротивників маршу затримали правоохоронці.

Підкреслимо, Міжнародний день пам'яті трансгендерних людей, які загинули через трансфобії, відзначають 20 листопада.

Як писало РБК-Україна, в суботу, 23 листопада, в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору.

У Києві сталися сутички на марші, присвяченому дню пам'яті жертв трансфобії У Києві змінять маршрут транспорту через заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів
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