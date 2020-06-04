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Полиция и Нацгвардия усилили меры безопасности в Киеве из-за протестов

Новости » Происшествия     04.06.2020 - 09:56
Полиция и Нацгвардия усилили меры безопасности в Киеве из-за протестов
Фото: полицейские (РБК-Украина)

Возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в Киеве

Из-за акции протеста в Киеве полиция усилила меры безопасности. В частности, привлечены военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В усиленном режиме работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога.

Как сообщается, также возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в Киеве.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве устроили акцию протеста инвесторы трех жилых комплексов столицы, строительство которых остановилось еще в 2018 году.

Еще ранее возле офиса главы партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука активисты развесили плакаты "Оппозиционная платформа - против жизни", забросали его петардами и дымовыми шашками.

Тогда сообщалось, что полиция в Киеве задержала 17 участников протеста.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины полицияНацгвардия
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