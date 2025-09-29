Поліція наставила зброю на абсолютного чемпіона світу з боксу: деталі грандіозного скандалу

Легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд потрапив у дуже неприємну ситуацію в рідному місті Омаха. Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі декілька хвилин перебував під прицілом зброї американських копів.

Про причини скандалу та їхні наслідки – розповідає РБК-Україна .

Парад і неприємності

В Омасі відбувся парад на честь Кроуфорда – мешканці вшановували перемогу земляка над суперзірковим Саулем "Канело" Альваресом в історичному чемпіонському поєдинку. Попутно – й день народження спортсмена, якому 28 вересня виповнилося 38 років.

Втім, вечір для Кроуфорда завершився скандалом. Автівку спортсмена зупинили поліцейські, які під прицілом зброї наказали йому та пасажирам вийти та провели обшук.

У соцмережах одразу почали ширитися версії про поліцейський свавілля та ймовірний расовий підтекст інциденту. Начальник поліції Омахи пообіцяв провести внутрішнє розслідування й з'ясувати всі обставини.

Теренс Кроуфорд під час параду на свою честь (фото: instagram.com/tbudcrawford)

Що пояснила поліція

Згодом у місцевому департаменті поліції повідомили, чому довелося діяти так жорстко.

"Під час спілкування з водієм офіцер побачив вогнепальну зброю на підлозі з боку водія. З міркувань безпеки всім чотирьом пасажирам наказали під прицілом залишити авто. Трохи пізніше водія було ідентифіковано як пана Кроуфорда. Йому виписали штраф за небезпечне водіння", - йдеться в офіційній заяві.

Зазначається, що в машині з Кроуфордом перебував його охоронець, у якого також була зброя.

Втім, поліція підтвердила, що всі пасажири авто мали законне право на володіння вогнепальною зброєю.

Хто такий Теренс Кроуфорд

Народився 28 вересня 1987 року в Омасі, штат Небраска. Розпочав займатися боксом у віці семи років і ще до професійної кар'єри виграв низку національних турнірів у США.

Професійний дебют Кроуфорда відбувся у 2008 році, а вже через кілька років він виборов титул WBO у легкій вазі.

У 2017 році він став абсолютним чемпіоном у першій напівсередній вазі, об'єднавши всі чотири основні пояси.

У 2023 році він повторив цей успіх у напівсередній вазі, здолавши Еррола Спенса технічним нокаутом.

У 2025-му переміг Альвареса та став абсолютним чемпіоном у другій середній вазі. Цим він встановив рекорд: у різний час Кроуфорд ставав абсолютним чемпіоном світу в трьох вагових категоріях.

Його стиль відзначається унікальною здатністю перемикатися між правосторонньою та лівосторонньою стійками, високою технічною підготовкою та універсальністю у рингу.

На професіональному рівні він провів 42 бої та у всіх здобув перемоги (31 з них – нокаутом).