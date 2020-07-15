Полиция нашла похищенного в Киеве бизнесмена

Полиция нашла бизнесмена Сергея Ткаченко, которого 1 июля похитили в Киеве неизвестные. Правоохранители также разыскали и задержали похитителей.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По словам Геращенко, злоумышленники две недели держали похищенного Ткаченко в подвале на территории Голосеевского района столицы. Предпринимателя приковали к батарее, пытали, били и издевались над ним, требуя деньги.

"Сейчас с ним работают медики. Его жизни ничего не угрожает. Сегодня вечером он будет уже в кругу родных", - добавил он.

Геращенко добавил, что злоумышленников ждет длительный срок тюремного заключения за похищение и пытки человека.

Фото: похищенный бизнесмен (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Напомним, ранее полиция разоблачила рейдеров, которые 4 года незаконно удерживали бизнесмена под Киевом с целью переоформления предприятия.

Также РБК-Украина писало, что полиция задержала злоумышленников, которые угрожая убийством, требовали у бизнесмена 20 тысяч долларов.