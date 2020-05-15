В Киеве задержали группировку, вымогавшую 20 тыс. долларов у бизнесмена

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Участники группировки вымогали у бизнесмена деньги, которые он якобы им задолжал

В Киеве сотрудники полиции задержали преступную группировку, которая вымогала у бизнесмена 20 тыс. долларов, угрожая убийством. Для достоверности своих слов злоумышленники неоднократно демонстрировали физическую силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Сообщается, что к сотрудникам правоохранительных органов обратился руководитель финансовой компании.

"Он сообщил, что на протяжении длительного времени группа мужчин требует от него 20 000 долларов, которые он якобы им задолжал. Мужчина не соглашался на требования вымогателей, пока они не перешли от словесных угроз к избиению, угрожали убийством ему и членам его семьи. Понимая о реальности их угроз, он обратился в полицию", - говорится в сообщении.

В ходе расследования полицейские установили организатора и всех участников группировки, которыми оказались шестеро жителей столицы. В четверг, 14 мая, в одном из ресторанов Печерского района Киева оперативники всех их задержали. Им уже сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

За вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задержала прокурора, обещавшего за взятку закрыть дело о похищении человека. Прокурор требовал 5 тысяч долларов.

Автор: Валерия Мрачковская