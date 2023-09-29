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Поліція нагадала водіям про важливе правило з 1 жовтня

Фото: поліція нагадала водіям про важливе правило з 1 жовтня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

З 1 жовтня знову запрацює правило щодо увімкнених фар на автомобілях. Водії відтепер повинні обов'язково вмикати ходові вогні за межами населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Патрульної поліції Львівської області.

Як зазначається, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що у Запоріжжі сталась ДТП в результаті зіткнення маршрутного таксі з електроопорою. Внаслідок чого 8 людей отримали поранення.

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