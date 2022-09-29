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Поліція нагадала водіям про важливе правило з 1 жовтня

Фото: Поліція нагадала водіям про важливе правило з 1 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 1 жовтня, знову запрацює правило щодо увімкнених фарах на автомобілях. Водії відтепер повинні обов'язково вмикати ходові вогні за межами населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Патрульної поліції України.

"Нагадуємо про обов'язкову до виконання вимогу ПДР - з 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар", - заявили поліцейські.

Правоохоронці заявляють, що слід дотримуватися цього важливого правила. Оскільки світловий день стає коротшим, а в осінньо-зимовий період дощів, туманів і снігопадів часто виникає недостатня видимість на дорозі.

"Саме тому важливо позначати переміщення авто увімкненими ходовими вогнями або денним світлом фар. Так ваш автомобіль буде помітним для пішоходів та інших учасників дорожнього руху, а ще - знизиться ризик потрапляння в ДТП", - додали наостанок.

Нагадаємо, що в Одеській області вантажівка зіткнулася з пасажирським автобусом. На момент аварії в автобусі були 45 пасажирів, 17 людей постраждали, 5 ушпиталили.

Цього ж дня у Києві маршрутне таксі потрапило в аварію, внаслідок чого 23 пасажири отримали поранення. Серед них були й діти.

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