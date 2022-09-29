Полиция напомнила водителям о важном правиле с 1 октября

В субботу, 1 октября, снова заработает правило по включенным фарам на автомобилях. Водители теперь должны обязательно включать ходовые огни за пределами населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Патрульной полиции Украины.

"Напоминаем об обязательном исполнении требования ПДД - с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар", - заявили полицейские .

Правоохранители заявляют, что следует придерживаться этого важного правила. Поскольку световой день становится короче, а в осенне-зимний период дождей, туманов и снегопадов часто возникает недостаточная видимость на дороге.

"Именно поэтому важно обозначать перемещение авто включенными ходовыми огнями или дневным светом фар. Так ваш автомобиль будет заметен для пешеходов и других участников дорожного движения, а еще снизится риск попадания в ДТП", - добавили напоследок.