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Полиция напомнила водителям о важном правиле с 1 октября

Фото: Полиция напомнила водителям о важном правиле с 1 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 1 октября, снова заработает правило по включенным фарам на автомобилях. Водители теперь должны обязательно включать ходовые огни за пределами населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Патрульной полиции Украины.

"Напоминаем об обязательном исполнении требования ПДД - с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар", - заявили полицейские .

Правоохранители заявляют, что следует придерживаться этого важного правила. Поскольку световой день становится короче, а в осенне-зимний период дождей, туманов и снегопадов часто возникает недостаточная видимость на дороге.

"Именно поэтому важно обозначать перемещение авто включенными ходовыми огнями или дневным светом фар. Так ваш автомобиль будет заметен для пешеходов и других участников дорожного движения, а еще снизится риск попадания в ДТП", - добавили напоследок.

Напомним, что в Одесской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом. На момент аварии в автобусе находились 45 пассажиров, 17 человек пострадали, 5 госпитализировали.

В этот же день в Киеве маршрутное такси попало в аварию , в результате чего 23 пассажира получили ранения. Среди них были дети.

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полиция