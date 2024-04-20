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Поліція нагадала українцям правила безпеки на дорозі під час дощу

Україна, Субота 20 квітня 2024 17:38
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Поліція нагадала українцям правила безпеки на дорозі під час дощу Фото: поліція нагадала правила безпеки на дорозі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Останній тиждень Україну накривають дощі, а це означає, що необхідно з ще більшою обережністю поводити себе на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції Одеської області.

Поліція наголосила, що у дощ, а особливо з настанням сутінків, водіям і пішоходам для підвищення безпеки обов'язково необхідно виділити себе на дорозі. Зокрема пішоходам бажано використовувати світлий одяг і світловідбивальні елементи, які допоможуть водіям побачити їх на дорозі здалеку.

"Перше і найважливіше правило в умовах поганої погоди та обмеженої видимості - дотримуватися безпечного швидкісного режиму та дистанції. Якщо їх дотримуватися, водій авто матиме можливість вчасно відреагувати на зміну дорожньої ситуації і при необхідності безпечно зупинитися перед несподіваною перешкодою, адже в екстреній ситуації автомобіль значно легше контролювати саме при русі на невеликій швидкості", - підкреслили правоохоронці.

Погода в Україні

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло прогноз на вихідні в Україні. Варто зауважити, що погода у ці два дні відрізнятиметься кардинально.

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