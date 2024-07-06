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Поліція нагадала про ризики для дітей від відкритих вікон

Ілюстративне фото: поліція нагадала про ризики для дітей від відкритих вікон (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Вікна завжди привертають увагу дітей та допомагають їм вивчати навколишнє середовище.

Про те, як уберегти дитину від небезпеки, розповідає РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Особливо пильними батьки мають бути з настанням тепла. Адже це сезон, коли вікна відчинені найбільше, однак якщо є маленька дитина  це потрібно робити максимально безпечно.

Нагадуємо декілька важливих правил, про які слід пам‘ятати:

  • не грайтесь з дитиною на підвіконні, не дозволяйте сидіти на ньому;
  • встановіть засоби дитячого захисту, що блокують відчинення вікон;
  • не ставте біля вікон меблі, щоб дитина не змогла вилізти на підвіконня;
  • пам'ятайте, що москітні сітки - не витримують ваги дитини;
  • провітрюючи кімнату, вікна відкривайте у вертикальній площині;
  • поясніть дитині небезпеку відчинених вікон, вчіть старших наглядати за молодшими;
  • виходячи з кімнати, навіть на кілька хвилин - зачиняйте вікна.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні медична реабілітація дітей віком до трьох років, які народилися передчасно та/або хворими, здійснюється безоплатно в усіх закладах охорони здоров'я, які мають договір з НСЗУ за цим пакетом.

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