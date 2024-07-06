Поліція нагадала про ризики для дітей від відкритих вікон

Вікна завжди привертають увагу дітей та допомагають їм вивчати навколишнє середовище.
Про те, як уберегти дитину від небезпеки, розповідає РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
Особливо пильними батьки мають бути з настанням тепла. Адже це сезон, коли вікна відчинені найбільше, однак якщо є маленька дитина це потрібно робити максимально безпечно.
Нагадуємо декілька важливих правил, про які слід пам‘ятати:
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні медична реабілітація дітей віком до трьох років, які народилися передчасно та/або хворими, здійснюється безоплатно в усіх закладах охорони здоров'я, які мають договір з НСЗУ за цим пакетом.
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