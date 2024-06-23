Медична реабілітація передчасно народжених дітей в Україні: що треба знати
Медична реабілітація дітей віком до трьох років, які народилися передчасно та/або хворими, здійснюється безоплатно в усіх закладах охорони здоров'я України, які мають договір з НСЗУ за цим пакетом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної служби здоровʼя України.
Цьогоріч 131 медичний заклад підписав договір з НСЗУ за програмою "Медична реабілітація недоношених та/або хворих дітей перших трьох років життя". Це дитячі лікарні, діагностичні центри та спеціалізовані реабілітаційні центри.
Батьки дитини, незалежно від місця реєстрації, можуть обрати лікарню, яка має договір з НСЗУ за цим напрямком, і пройти там реабілітацію. Така реабілітаційна допомога покривається за програмою медичних гарантій.
Які безоплатні послуги отримують пацієнти?
Маленьким пацієнтам гарантовано надаються наступні безкоштовні послуги в рамках пакету:
- Первинна консультація та консультація спеціаліста з мультидисциплінарної реабілітаційної команди;
- Встановлення реабілітаційного діагнозу та/або визначення пріоритетів і функціональних цілей для дитини, батьків та родини;
- Розробка індивідуального плану реабілітації та моніторинг його виконання;
- Лабораторні дослідження, зокрема розгорнутий клінічний аналіз крові, біохімічний аналіз крові (загальний білок, білірубін та його фракції, креатинін, сечовина), глюкоза в цільній крові або сироватці, С-реактивний білок, загальний аналіз сечі та інші лабораторні дослідження;
- Інструментальні дослідження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я;
- Надання реабілітаційних послуг та/або послуг раннього втручання членами міждисциплінарної реабілітаційної команди;
- Надання реабілітаційних послуг незалежно від місця проживання дитини;
- Надання послуг раннього втручання сім'ям за місцем проживання та/або за допомогою засобів зв'язку;
- Оцінка розвитку дитини у п'яти сферах (велика моторика, дрібна моторика, інтелектуальна сфера, мова, соціальна та емоційна сфера);
- Проведення спеціального скринінгу для виявлення ознак розладу аутистичного спектру;
- Консультування дитини іншими медичними спеціалістами, відповідно до захворювання та стану дитини;
- Направлення до інших закладів охорони здоров'я (лікарень) для отримання спеціалізованої медичної допомоги;
- Підбір та адаптація спеціального обладнання та альтернативних засобів комунікації для дитини
- Оцінка стану дитини та можливе переведення на інші етапи догляду та виховання з подальшою модифікацією індивідуального плану лікування та виховання або індивідуального сімейного плану раннього втручання.
- Управління харчуванням дітей, які перебувають у стаціонарних закладах.
В рамках цього пакету батьки та опікуни дітей віком до трьох років мають право на низку безкоштовних послуг, включаючи психологічну підтримку та навчання з питань догляду та розвитку немовлят.
Що необхідно для проходження курсу з реабілітації для дитини до трьох років
Батьки або опікуни дитини повинні:
- Мати електронну форму направлення від батьків або опікуна дитини;
- Мати електронне направлення від сімейного або дільничного лікаря;
- Звернутися до одного з медичних закладів, з яким укладено договір за пакетом "Медична реабілітація недоношених та/або хворих дітей перших трьох років життя".
Направлення не потрібне, якщо пацієнта переводять з однієї лікарні до іншої (або в межах одного медичного закладу).
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