Полиция напомнила о рисках для детей от открытых окон

Особенно бдительными родители должны быть с наступлением тепла. Ведь это сезон, когда окна открыты больше, но если есть маленький ребенок это нужно делать максимально безопасно.

Напоминаем несколько важных правил, о которых следует помнить:

не играйте с ребенком на подоконнике, не позволяйте сидеть на нем;

установите средства детской защиты, блокирующие открывание окон;

не ставьте у окон мебель, чтобы ребенок не смог вылезть на подоконник;

помните, что москитные сетки – не выдерживают вес ребенка;

проветривая комнату, окна открывайте в вертикальной плоскости;

объясните ребенку опасность открытых окон, учите старших присматривать за младшими;

выходя из комнаты, даже на несколько минут – закрывайте окна.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине медицинская реабилитация детей младше трех лет, родившихся преждевременно и/или больными, осуществляется безвозмездно во всех учреждениях здравоохранения, имеющих договор с НСЗУ по этому пакету.

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