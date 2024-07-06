Полиция напомнила о рисках для детей от открытых окон

Окна всегда привлекают детей и помогают им изучать окружающую среду.
О том, как уберечь ребенка от опасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
Особенно бдительными родители должны быть с наступлением тепла. Ведь это сезон, когда окна открыты больше, но если есть маленький ребенок это нужно делать максимально безопасно.
Напоминаем несколько важных правил, о которых следует помнить:
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине медицинская реабилитация детей младше трех лет, родившихся преждевременно и/или больными, осуществляется безвозмездно во всех учреждениях здравоохранения, имеющих договор с НСЗУ по этому пакету.
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