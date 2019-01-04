Полиция начала служебное расследование из-за избиения авиаконструктора в Киеве

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Запланирована проверка правомерности действий двух патрульных

Патрульная полиция начала служебное расследование из-за информации о том, что патрульные полицейские Киева избили авиаконструктора ГП “Антонов” Виктора Ковальского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Украины в Facebook.

Отмечается, что сейчас проверяется правомерность действий патрульных в указанной ситуации.

"Официально сообщаем, что по данному событию Департаментом патрульной полиции инициировано служебное расследование и проверяется правомерность действий патрульных полицейских в указанной ситуации", - говорится в сообщении.



Как писал Styler, в Киеве возле метро "Шулявская" 81-летнего авиаконструктора избили пятеро человек, среди которых были двое патрульных. У пострадавшего сотрясение мозга, повреждения зуба и спины.

Напомним, злоумышленнику, который ночью 2 января во время уличного конфликта смертельно травмировал сотрудника Государственной службы охраны, объявлено о подозрении по статье "Умышленное убийство". Ему грозит до 15 лет заключение.