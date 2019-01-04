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Поліція почала службове розслідування через побиття авіаконструктора у Києві

Новини » Надзвичайні події    04.01.2019 - 11:16
Поліція почала службове розслідування через побиття авіаконструктора у Києві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Запланована перевірка правомірності дій двох патрульних

Патрульна поліція розпочала службове розслідування через інформацію про те, що патрульні поліцейські Києва побили авіаконструктора ДП “Антонов” Віктора Ковальського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Патрульної поліції України у Facebook

Зазначається, що наразі перевіряється правомірність дій патрульних у вказаній ситуації. 

"Офіційно повідомляємо, що по даній події Департаментом патрульної поліції ініційовано службове розслідування та перевіряється правомірність дій патрульних поліцейських у вказаній ситуації", - йдеться в повідомленні. 

Поліція почала службове розслідування через побиття авіаконструктора у Києві
Як писав Styler, у Києві біля метро "Шулявська" 81-річного авіаконструктора побили п'ятеро осіб, серед яких були двоє патрульних. У постраждалого струс мозку, пошкодження зуба і спини.

Нагадаємо, зловмиснику, який вночі 2 січня під час вуличного конфлікту смертельно травмував співробітника Державної служби охорони, оголошено про підозру за статтею "Умисне вбивство". Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

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