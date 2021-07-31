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Полиция начала расследование взрыва на шахте в Донецкой области

Автор: Инна Собора

В полиции устанавливают обстоятельства взрыва на шахте в пгт Удачное Покровского района. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Дело могут открыть по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

"С ожогами различной степени тяжести были госпитализированы 10 горняков. Из них один человек погиб", - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа. По факту проводится проверка, полицейские устанавливают обстоятельства взрыва.

Напомним, взрыв на шахте произошел около 5 утра в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров.

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