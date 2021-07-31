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Поліція почала розслідування вибуху на шахті в Донецькій області

Автор: Инна Собора

У поліції встановлюють обставини вибуху на шахті в смт Удачне Покровського району. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Справу можуть відкрити за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

"З опіками різного ступеня тяжкості було госпіталізовано 10 гірників. З них одна людина загинула", - йдеться в повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група. За фактом проводиться перевірка, поліцейські встановлюють обставини вибуху.

Нагадаємо, вибух на шахті стався близько 5 ранку в північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 метрів.

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