Поліція почала розслідування вибуху на шахті в Донецькій області

У поліції встановлюють обставини вибуху на шахті в смт Удачне Покровського району. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.
Справу можуть відкрити за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).
"З опіками різного ступеня тяжкості було госпіталізовано 10 гірників. З них одна людина загинула", - йдеться в повідомленні.
На місці працює слідчо-оперативна група. За фактом проводиться перевірка, поліцейські встановлюють обставини вибуху.
Нагадаємо, вибух на шахті стався близько 5 ранку в північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 метрів.