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Полиция начала расследование вспышки коронавируса в интернате Киева

Новости » Коронавирус     15.05.2020 - 19:51
Полиция начала расследование вспышки коронавируса в интернате Киева
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 325 УК Украины

Полиция начала расследование массового инфицирования коронавирусом в Дарницком женском доме-интернате. Сейчас правоохранители обеспечивают охрану охваченного коронавирусом заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

В пресс-службе заявили, что по факту заболевания коронавирусом воспитанников и персонала дома-интерната полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители расследуют нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний.

Сейчас на территории дома-интерната на улице Елочной работают правоохранители, которые обеспечивают охрану заведения и контролируют режим пропуска с соблюдением карантина.

Напомним, сегодня мэр Киева Виталий Кличко на брифинге сообщил об обнаружении вспышки коронавируса в Дарницком женском доме-интернате. Кличко рассказал, что COVID-19 заболели более 80 человек, среди которых воспитанники и персонал заведения. Предварительно, причиной вспышки стала младшая медсестра одной из групп интерната.

Также РБК-Украина писало, что за минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили у почти 60 человек. Среди обнаруженных вчера больных 9 медицинских работников. Вчера в столице был зафиксирован 1 летальный случай, связанный с коронавирусом.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новости Украины КиевполициярасследованиеКоронавирус
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