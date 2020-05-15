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Поліція почала розслідування спалаху коронавірусу в інтернаті Києва

Новини » Коронавірус     15.05.2020 - 19:51
Поліція почала розслідування спалаху коронавірусу в інтернаті Києва
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 325 КК України

Поліція почала розслідування масового інфікування коронавірусом у Дарницькому жіночому будинку-інтернаті. Наразі правоохоронці забезпечують охорону охопленого коронавірусом закладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

У прес-службі заявили, що за фактом захворювання на коронавірус вихованців та персоналу будинку-інтернату поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу України. Правоохоронці розслідують порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням.

Наразі на території будинку-інтернату на вулиці Ялинковій працюють правоохоронці, які забезпечують охорону закладу та контролюють режим пропуску з дотриманням карантину.

Нагадаємо, сьогодні мер Києва Віталій Кличко на брифінгу повідомив про виявлення спалаху коронавірусу у Дарницькому жіночому будинку-інтернаті. Кличко розповів, що на COVID-19 захворіли понад 80 осіб, серед яких вихованці та персонал закладу. Попередньо, причиною спалаху стала молодша медсестра однієї з груп інтернату.

Також РБК-Україна писало, що за минулу добу коронавірус у Києві підтвердили у майже 60 осіб. Серед виявлених вчора хворих 9 медичних працівників. Вчора у столиці було зафіксовано 1 летальний випадок, пов'язаний з коронавірусом.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України КиївполициярозслідуванняКоронавірус
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