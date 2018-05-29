Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Полиция начала производство по факту убийства Бабченко

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 23:11
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)

Жена погибшего находится в шоковом состоянии

Полиция начала производство по факту убийства Аркадия Бабченко. Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передает начальник отдела коммуникации в ГУ Нацполиции в городе Киеве Оксана Блищик.

"Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Крищенко добавил, что жена погибшего находится в шоковом состоянии, с ней находятся врачи.

"Предварительно известно, что прозвучало несколько выстрелов. Следственно-оперативные группы работают на месте преступления и в больнице. Прорабатываем место преступления, прилегающую территорию", - добавил Крищенко.

ОНОВЛЕНО У Києві стріляли в чоловіка Від отриманого поранення потерпілий помер у кареті «швидкої». Подія сталася на...

Опубліковано Оксаною Блищик 29 травня 2018 р.

Напомним, ранее сегодня заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев сообщил, что в журналиста Аркадия Бабченко стреляли.

От полученного ранения Бабченко умер в карете "скорой".

Убийство Бабченко: журналист говорил, что ему поступают угрозы в Facebook В Нацполиции назвали основную версию убийства журналиста Аркадия Бабченко
Теги публикации: журналисты, Аркадий Бабченко, Убийство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Цены рынка: в сети рассказали, сколько стоят фрукты и ягоды в Крыму
Толпы поклонников: Элтон Джон в Киеве посетил "Кураж Базар" (фото, видео)
Регину Тодоренко экстренно госпитализировали в Москве
В Париже мигрант спас ребенка, сорвавшегося из окна, и стал национальным героем (видео)
On Top