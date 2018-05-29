Полиция начала производство по факту убийства Бабченко

Жена погибшего находится в шоковом состоянии

Полиция начала производство по факту убийства Аркадия Бабченко. Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передает начальник отдела коммуникации в ГУ Нацполиции в городе Киеве Оксана Блищик.

"Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Крищенко добавил, что жена погибшего находится в шоковом состоянии, с ней находятся врачи.

"Предварительно известно, что прозвучало несколько выстрелов. Следственно-оперативные группы работают на месте преступления и в больнице. Прорабатываем место преступления, прилегающую территорию", - добавил Крищенко.

ОНОВЛЕНО У Києві стріляли в чоловіка Від отриманого поранення потерпілий помер у кареті «швидкої». Подія сталася на... Опубліковано Оксаною Блищик 29 травня 2018 р.

Напомним, ранее сегодня заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев сообщил, что в журналиста Аркадия Бабченко стреляли.

От полученного ранения Бабченко умер в карете "скорой".