Поліція розпочала провадження за фактом вбивства Бабченка

Дружина загиблого перебуває у шоковому стані
Поліція розпочала провадження за фактом вбивства Аркадія Бабченка. Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко, передає начальник відділу комунікації у ГУ Нацполіції у місті Києві Оксана Блищик.
"Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Крищенко додав, що дружина загиблого перебуває у шоковому стані, з нею перебувають лікарі.
"Попередньо відомо, що пролунало кілька пострілів. Слідчо-оперативні групи працюють на місці злочину і в лікарні. Опрацьовуємо місце злочину, прилеглу територію", - додав Крищенко.
ОНОВЛЕНО У Києві стріляли в чоловіка Від отриманого поранення потерпілий помер у кареті «швидкої». Подія сталася на...Опубліковано Оксаною Блищик 29 травня 2018 р.
Нагадаємо, раніше сьогодні заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв повідомив, що в журналіста Аркадія Бабченка стріляли.
Від отриманого поранення Бабченко помер у кареті "швидкої".