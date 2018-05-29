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Поліція розпочала провадження за фактом вбивства Бабченка

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 23:11
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)

Дружина загиблого перебуває у шоковому стані

Поліція розпочала провадження за фактом вбивства Аркадія Бабченка. Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко, передає начальник відділу комунікації у ГУ Нацполіції у місті Києві Оксана Блищик.

"Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Крищенко додав, що дружина загиблого перебуває у шоковому стані, з нею перебувають лікарі. 

"Попередньо відомо, що пролунало кілька пострілів. Слідчо-оперативні групи працюють на місці злочину і в лікарні. Опрацьовуємо місце злочину, прилеглу територію", - додав Крищенко.

ОНОВЛЕНО У Києві стріляли в чоловіка Від отриманого поранення потерпілий помер у кареті «швидкої». Подія сталася на...

Опубліковано Оксаною Блищик 29 травня 2018 р.

Нагадаємо, раніше сьогодні заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв повідомив, що в журналіста Аркадія Бабченка стріляли.

Від отриманого поранення Бабченко помер у кареті "швидкої".

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Теги публікації: журналисты, Аркадій Бабченко, Вбивство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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