Поліція розпочала провадження за фактом вбивства Бабченка

Дружина загиблого перебуває у шоковому стані

Поліція розпочала провадження за фактом вбивства Аркадія Бабченка. Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко, передає начальник відділу комунікації у ГУ Нацполіції у місті Києві Оксана Блищик.

"Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Крищенко додав, що дружина загиблого перебуває у шоковому стані, з нею перебувають лікарі.

"Попередньо відомо, що пролунало кілька пострілів. Слідчо-оперативні групи працюють на місці злочину і в лікарні. Опрацьовуємо місце злочину, прилеглу територію", - додав Крищенко.

ОНОВЛЕНО У Києві стріляли в чоловіка Від отриманого поранення потерпілий помер у кареті «швидкої». Подія сталася на... Опубліковано Оксаною Блищик 29 травня 2018 р.

Нагадаємо, раніше сьогодні заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв повідомив, що в журналіста Аркадія Бабченка стріляли.

Від отриманого поранення Бабченко помер у кареті "швидкої".