Полиция Монреаля не подтвердила захват заложников в офисе Ubisoft

Полиция города Монреаль в Канаде не подтвердила захват заложников в офисе французской студии по производству видеоигр Ubisoft.

Об этом полиция сообщила в Twitter.

Здание сейчас эвакуируют.

"На данный момент угроз не обнаружено. Сейчас мы эвакуируем здание", - говориться в сообщении.

No threat has been identified for now. We are currently evacuating the building. #SPVM https://t.co/7g7eHU2B1T