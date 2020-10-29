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В Монреале застрелили мужчину с ножом, напавшего на полицию

Монреаль, Четверг 29 октября 2020 21:35
В Монреале застрелили мужчину с ножом, напавшего на полицию
Фото: автомобиль полиции Монреаля (ckom.com)
Автор: Роман Тверденко

В Монреале полицейские застрелили мужчину, который ходил по улице с ножом. В одном из эпизодов он хотел напасть на сотрудников полиции.

Об этом сообщает CBC.

Около 6:00 в пятницу в полиции получили звонок от мужчины, который находился в критической ситуации. По прибытии правоохранителей было обнаружено, что на улице находится мужчина с ножом.

Изначально полицейские остались в машине, поскольку 30-летний мужчина, увидев их, пошел к автомобилю. Когда же он отвернулся направился к другому авто, полицейские вышли, чтобы вмешаться в ситуацию. Тогда и был произведен выстрел.

Сейчас в полиции расследуют обстоятельства инцидента и правоту сотрудников.

Ранее сообщалось, что в немецком Кемпене сегодня вечером автомобиль в'ехал в толпу людей на тротуаре. В результате инцидента один человек погиб и по меньшей мере трое были травмированы.

Напомним, в сентябре Мариуполе автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. В результате аварии ранения получили две женщины, которые находились в то время на остановке.

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