Поліція Молдови підозрює РФ у фінансуванні партії напередодні виборів у Кишиневі

Ця партія є близькою до побіжного проросійського політика Ілана Шору. РФ за різними схемами доставляла гроші для незаконного фінансування передвиборчої кампанії. Глава Генерального інспекторату поліції Молдови Віорела Чернеуцян сказав, що суми, використані для підкупу виборців, становлять "близько мільйонів".

Також він заявив, що наразі в низці розслідуваних справ спостерігається велике явище, пов'язане з незаконним фінансуванням виборчої кампанії, підкупом виборців і підробкою підписів у списках на підтримку незалежних кандидатів, але якими, по суті, їх просуває і фінансує з тіні партія "Шанс".

Поліція вже провела перші затримання

"Хочу заявити, що переважна більшість транзакцій відбувається за межами Республіки Молдова, і є обґрунтована підозра, що вони походять із Росії і управляються організованою злочинною групою в інтересах політичної партії", - додав Чернеуцяну.

Учора стосовно партії "Шанс" було проведено 65 обшуків, трьох осіб було затримано. Наступного року в Молдові відбудуться президентські вибори.

РФ намагається впливати на Молдову

Раніше президент Молдови Майя Санду заявляла, що РФ використовує різні методи, зокрема готівку і банківські картки, випущені в Дубаї, для переправлення грошей у Молдову з метою підкупу виборців.

Речника парламенту країни Ігор Гросу також повідомив, що в Молдові заборонять участь у виборах для представників забороненої проросійської партії "Шор".