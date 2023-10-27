Полиция Молдовы подозревает РФ в финансировании партии накануне выборов в Кишиневе

Эта партия близка к беглому пророссийскому политику Илану Шору. РФ по разным схемам доставляла деньги для незаконного финансирования предвыборной кампании. Глава Генерального инспектората полиции Молдовы Виорела Чернеуцян сказал, что суммы, использованные для подкупа избирателей, составляют "около миллионов".

Также он заявил, что в настоящее время в ряде расследуемых дел наблюдается большое явление, связанное с незаконным финансированием избирательной кампании, подкупом избирателей и подделкой подписей в списках в поддержку независимых кандидатов, но которыми, по сути, их продвигает и финансирует из тени партия "Шанс".

Полиция уже провела первые задержания

"Хочу заявить, что подавляющее большинство транзакций происходит за пределами Республики Молдова, и есть обоснованное подозрение, что они происходят из России и управляются организованной преступной группой в интересах политической партии", - добавил Чернеуцяну.

Вчера в отношении партии "Шанс" было проведено 65 обысков, три человека были задержаны. В следующем году в Молдове состоятся президентские выборы.

РФ пытается влиять на Молдову

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявляла, что РФ использует различные методы, в том числе наличные и банковские карты, выпущенные в Дубае, для переправки денег в Молдову с целью подкупа избирателей.

Спикер парламента страны Игорь Гросу также сообщил, что в Молдове запретят участие в выборах для представителей запрещенной пророссийской партии "Шор".