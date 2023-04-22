Поліція Луганської області виявили двох осіб, яких підозрюють у співпраці з окупантами

Правоохоронцям вдалося виявити двох осіб, яких підозрюють у співпраці з окупантами на захопленій частині Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства внутрішніх справ України.

"Правоохоронці виявили двох осіб, які підозрюються у причетності до незаконних збройних формувань РФ та співпраці з російськими окупаційними військами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

Серед іншого до поліції Луганської області надійшло 8 повідомлень про знищення та пошкодження, внаслідок обстрілів окупаційними військами РФ, приватних будинків у містах Рубіжне, Попасна й селищах Золотарівка і Верхньокам’янка та квартир у містах Попасна і Сєвєродонецьк.