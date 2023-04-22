Поліція Луганської області виявили двох осіб, яких підозрюють у співпраці з окупантами
Правоохоронцям вдалося виявити двох осіб, яких підозрюють у співпраці з окупантами на захопленій частині Луганської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства внутрішніх справ України.
"Правоохоронці виявили двох осіб, які підозрюються у причетності до незаконних збройних формувань РФ та співпраці з російськими окупаційними військами", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.
Серед іншого до поліції Луганської області надійшло 8 повідомлень про знищення та пошкодження, внаслідок обстрілів окупаційними військами РФ, приватних будинків у містах Рубіжне, Попасна й селищах Золотарівка і Верхньокам’янка та квартир у містах Попасна і Сєвєродонецьк.
Нагадаємо, що у Сєвєродонецьку Луганської області окупанти забороняють людям користуватися мобільним зв'язком. Тих, хто намагається зв'язатися з рідними з підконтрольної Україні території, затримують.
Окупаційна так звана "влада" наказала побудувати військовий шпиталь на території будинку культури в населеному пункту Кабичівка Луганської області.
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