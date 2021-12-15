Полиция Лондона ищет преступников с помощью рождественского календаря
В Лондоне полиция выпустила виртуальный праздничный календарь с фотографиями 12 преступников. Все они разыскиваются за ряд тяжких преступлений, включая грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Metropolitan Police.
"Мы ищем 12 подозреваемых по всему Лондону. Вы можете помочь нам их найти?", - говорится в сообщении ведомства.
Стоит отметить, что в календаре использованы фотографии 12 человек, разыскиваемых за ряд тяжких преступлений, включая грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений.
We are looking for 12 wanted suspects across London.— Islington Police (@MPSIslington) December 14, 2021
Can you help us find them? pic.twitter.com/SqlSmC9xO9
Напомним, 8 декабря в Кривом Роге задержали 25-летнего мужчину, который ограбил несколько детских садиков в городе. Злоумышленника поймали как раз "на горячем", во время совершения им очередного преступления.