Полиция Лондона ищет преступников с помощью рождественского календаря

В Лондоне полиция выпустила виртуальный праздничный календарь с фотографиями 12 преступников. Все они разыскиваются за ряд тяжких преступлений, включая грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Metropolitan Police.

"Мы ищем 12 подозреваемых по всему Лондону. Вы можете помочь нам их найти?", - говорится в сообщении ведомства.

Стоит отметить, что в календаре использованы фотографии 12 человек, разыскиваемых за ряд тяжких преступлений, включая грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений.