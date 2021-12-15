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Поліція Лондона шукає злочинців за допомогою різдвяного календаря

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Лондон, Середа 15 грудня 2021 09:44
Поліція Лондона шукає злочинців за допомогою різдвяного календаря Фото: поліція Лондона шукає злочинців (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

У Лондоні поліція випустила віртуальний святковий календар з фотографіями 12 злочинців. Всі вони розшукуються за ряд тяжких злочинів, включаючи грабіж і нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Metropolitan Police.

"Ми шукаємо 12 підозрюваних по всьому Лондону. Ви можете допомогти нам їх знайти?",- йдеться в повідомленні відомства.

Варто відзначити, що в календарі використані фотографії 12 осіб, які розшукуються за ряд тяжких злочинів, включаючи грабіж і нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, 8 грудня у Кривому Розі затримали 25-річного чоловіка, який пограбував кілька дитячих садків в місті. Зловмисника спіймали якраз "на гарячому", під час скоєння ним чергового злочину.

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