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В Киевской области правоохранители изъяли полтонны героина

Новости » Происшествия    31.03.2019 - 16:12
В Киевской области правоохранители изъяли полтонны героина
Фото: изъятые наркотики (facebook.com/sergii.knyazev)

Сумма изъятых наркотиков достигает 50 млн долларов США

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что в Киевской области правоохранителями было изъято 500 килограммов героина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кнзязєва в Facebook.

Князев рассказал, что злоумышленники использовали столицу Украины как "склад" для дальнейших поставок наркотических веществ в другие страны.

"100 килограммов отравы изъяли еще ночью и 500 килограммов несколько часов назад... Задержали четырех мужчин: гражданина Молдовы, Турции и двух из Македонии", - заявил председатель Нацполиции.

Сумма изъятых наркотиков составляет около 50 миллионов долларов.

 

Фото: изъятые наркотики (facebook.com/sergii.knyazev)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 30 марта СБУ изъяла в нарко-контрабандистов более 100 кг героина. Сотрудники Службы безопасности получили информацию о функционировании на территории Украины транзитного канала контрабанды героина в европейских стран, правоохранители осуществили задержание наркокурьера накануне его въезда в ЕС, который планировал переместить оптовую партию героина из "транзитных баз".

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