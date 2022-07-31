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Поліція Косово заявила про стрілянину по її підрозділах

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Косово, Неділя 31 липня 2022 22:51
Поліція Косово заявила про стрілянину по її підрозділах Фото: косовська поліція каже, що по ній стріляли (botasot.info)
Автор: Артем Горовенко

Підрозділи поліції Косово в північних районах потрапили під обстріли. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Косівський портал BotaSot.

"Поліція Косово підтверджує інформацію про те, що в деяких місцях були чутні постріли, причому частина пострілів була спрямована по поліцейських підрозділах, але, на щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в заяві.

Крім того, повідомляється, що надходять дані про затримання і випадки жорстокого поводження з албанцями в Косовській-Митровиці.

"Громадяни надали інформацію про те, що мали місце випадки, коли албанці затримувалися і піддавалися жорстокому поводженню, нанесенню побоїв та пошкоджень їхнім транспортним засобам учасниками заворушень і блокади доріг", - додали в поліції.

Нагадаємо, раніше сербська сторона спростувала чутки про стрілянину на кордоні з Косово і заявила, що її армія поки не заходила на косівську територію.

Детальніше про новий конфлікт читайте в онлайні "Ситуація загострюється. Що відбувається між Сербією та Косово".

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