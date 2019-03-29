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В Черкассах полиция зафиксировала подкуп избирателей

Новости » Происшествия    29.03.2019 - 19:50
В Черкассах полиция зафиксировала подкуп избирателей
Фото: полиция (ch.npu.gov.ua)

На месте события сотрудники полиции выявили крупные суммы денежных средств

Правоохранители зафиксировали подкуп избирателей представителями одного из кандидатов в президенты на выборах 2019 в городе Черкассы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области.

Правоохранителям поступило сообщение о том, что в одном из офисных помещений в центре города происходит подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов в президенты. Прибыв на место, наряд патрульной полиции выявил большое количество граждан, стоявших в очереди к зданию.

"В здании, где, по предварительной информации, раздавали денежные средства - в обмен на обязательство отдать свой голос 31 марта за кандидата П., патрульные полицейские выявили оборудованное офисное помещение с компьютерной техникой и коробками денег на столах", - говорится в сообщении.

По приезду на место события следственно-оперативной группы и предметного обзора сотрудники полиции выявили крупные суммы денежных средств, большей частью номиналом по 500 грн, а также документацию с персональными данными граждан, в частности, списки граждан, напротив фамилии которых значились суммы денежных средств в эквиваленте от 2 до 4,5 тыс. грн.

"На месте работает следственно-оперативная группа, которая проводит изъятие имеющихся вещественных доказательств, которые могут свидетельствовать о подкупе избирателей, а также опрашивает граждан, которые находились в офисном помещении и возле него. В ближайшее время данному событию будет дана правовая квалификация", - говорится в сообщении.

 
Фото: полиция (ch.npu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сотрудники правоохранительных органов в 20 марта задержали в городе Дубно (Ровенская область) участника масштабной сети подкупа избирателей в рамках кампании выборах 2019. У задержанного изъяли 2,5 млн гривен, которые он получил от киевского штаба.

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