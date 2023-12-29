Поліція в Києві перекрила декілька вулиць для ліквідації наслідків ракетної атаки

Для забезпечення охорони місця події рух транспорту перекрито за адресами:

перехрестя вулиці Миколи Ушакова та вулиці Академіка Єфремова;

перехрестя вулиці Чорнобильської та вулиці Ірпінської;

вулиця Юрія Іллєнка: від вулиці Митрофана Довнар-Запольського до вулиці Глибочицької.

На місцях подій патрульні надають допомогу оперативним службам та громадянам.

Удар по Києву

Нагадаємо, під час масованого удару по Україні 29 грудня силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад 30 повітряних цілей.

За даними КМВА, у Києві повітряна тривога оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 5 годин. Під час останньої тривоги столиця була актована кількома десятками ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями і з різних напрямків.

У декількох районах Києва виникли пожежі. У Подільському район, де виникло загоряння складу на площі приблизно 3000 кв. м проводиться пошук потерпілих. Попередньо під завалами перебуває 10 осіб.

За уточненими даними, усього в Києві після ракетного удару виявлено одного загиблого, 21 особу поранено.