Полиция в Киеве перекрыла несколько улиц для ликвидации последствий ракетной атаки

Для обеспечения охраны места происшествия движение транспорта перекрыто по адресам:

перекресток улицы Николая Ушакова и улицы Академика Ефремова;

перекресток улицы Чернобыльской и улицы Ирпенской;

улица Юрия Ильенко: от улицы Митрофана Довнар-Запольского до улицы Глубочицкой.

На местах происшествия патрульные оказывают помощь оперативным службам и гражданам.

Удар по Киеву

Напомним, во время массированного удара по Украине 29 декабря силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено более 30 воздушных целей.

По данным КГВА, в Киеве воздушная тревога объявлялась трижды и продолжалась почти 5 часов. Во время последней тревоги столица была актирована несколькими десятками ракет разного типа. Они заходили на город волнами и по разным направлениям.

В нескольких районах Киева возникли пожары. В Подольском районе, где возникло возгорание склада на площади примерно 3000 кв. м производится поиск пострадавших. Предварительно под завалами находятся 10 человек.

По уточненным данным, всего в Киеве после ракетного удара один погибший, 21 человек ранен.