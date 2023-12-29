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Полиция в Киеве перекрыла несколько улиц для ликвидации последствий ракетной атаки

Фото: полиция перекрыла несколько улиц в Киеве (patrolpolice.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

В связи с ликвидацией последствий ракетной атаки на Киев полиция перекрыла несколько улиц в разных районах столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

Для обеспечения охраны места происшествия движение транспорта перекрыто по адресам:

  • перекресток улицы Николая Ушакова и улицы Академика Ефремова;
  • перекресток улицы Чернобыльской и улицы Ирпенской;
  • улица Юрия Ильенко: от улицы Митрофана Довнар-Запольского до улицы Глубочицкой.

На местах происшествия патрульные оказывают помощь оперативным службам и гражданам.

Удар по Киеву

Напомним, во время массированного удара по Украине 29 декабря силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено более 30 воздушных целей.

По данным КГВА, в Киеве воздушная тревога объявлялась трижды и продолжалась почти 5 часов. Во время последней тревоги столица была актирована несколькими десятками ракет разного типа. Они заходили на город волнами и по разным направлениям.

В нескольких районах Киева возникли пожары. В Подольском районе, где возникло возгорание склада на площади примерно 3000 кв. м производится поиск пострадавших. Предварительно под завалами находятся 10 человек.

По уточненным данным, всего в Киеве после ракетного удара один погибший, 21 человек ранен.

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