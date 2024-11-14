Поліція Києва звернулась до водіїв з важливим попередженням: про що йдеться

Патрульна поліція Києва попередила водіїв про погіршення погодних умов у столиці та необхідність дотримуватись Правил дорожнього руху (ПДР) - щоб уникнути небезпек.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.

Що саме радять водіям у поліції Учасникам дорожнього руху нагадали, що (згідно з даними Українського гідрометеорологічного центру) у четвер, 14 листопада, у Києві ймовірні: дощ

мокрий сніг З огляду на такі погодні умови водіям нагадали про кілька основних порад, щоб поїздка в негоду була безпечною: увімкніть ближнє світло фар

дотримуйтесь інтервалу та дистанції між транспортними засобами

обирайте безпечну швидкість

якщо виникла необхідність зупинитися - знижуйте швидкість поступово

не робіть різких маневрів

якщо опади такої сили, що ви втрачаєте з поля зору транспорт, який їде попереду, зупиніться на узбіччі й обов'язково ввімкніть аварійну сигналізацію "Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду та потребує допомоги, не залишайтеся осторонь. У разі потреби телефонуйте на спецлінію "112". Будьте уважні за кермом, зважайте на погодні умови та керуйте відповідально. Бережіть себе", - підсумували у поліції. Допис правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)