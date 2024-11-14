Поліція Києва звернулась до водіїв з важливим попередженням: про що йдеться
Патрульна поліція Києва попередила водіїв про погіршення погодних умов у столиці та необхідність дотримуватись Правил дорожнього руху (ПДР) - щоб уникнути небезпек.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.
Що саме радять водіям у поліції
Учасникам дорожнього руху нагадали, що (згідно з даними Українського гідрометеорологічного центру) у четвер, 14 листопада, у Києві ймовірні:
- дощ
- мокрий сніг
З огляду на такі погодні умови водіям нагадали про кілька основних порад, щоб поїздка в негоду була безпечною:
- увімкніть ближнє світло фар
- дотримуйтесь інтервалу та дистанції між транспортними засобами
- обирайте безпечну швидкість
- якщо виникла необхідність зупинитися - знижуйте швидкість поступово
- не робіть різких маневрів
- якщо опади такої сили, що ви втрачаєте з поля зору транспорт, який їде попереду, зупиніться на узбіччі й обов'язково ввімкніть аварійну сигналізацію
"Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду та потребує допомоги, не залишайтеся осторонь. У разі потреби телефонуйте на спецлінію "112". Будьте уважні за кермом, зважайте на погодні умови та керуйте відповідально. Бережіть себе", - підсумували у поліції.
Допис правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що впродовж 13 листопада на території України очікуються такі небезпечні метеорологічні явища, як ожеледь (на Закарпатті та у Карпатах), а також ожеледиця й місцями - утворення снігового покриву (у західних областях, а також у Житомирській і Вінницькій областях).
Згодом деякі регіони України почало засипати снігом. У четвер, 14 листопада, снігу в деяких населених пунктах і на дорогах країни суттєво побільшало.
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