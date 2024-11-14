Полиция Киева обратилась к водителям с важным предупреждением: о чем речь

Патрульная полиция Киева предупредила водителей об ухудшении погодных условий в столице и необходимости соблюдения Правил дорожного движения (ПДД) - во избежание опасностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.

"Если во время движения вы увидели, что кто-то попал в затруднительное положение из-за непогоды и нуждается в помощи, не оставайтесь в стороне. В случае необходимости звоните на спецлинию "112". Будьте внимательны за рулем, учитывайте погодные условия и управляйте ответственно. Берегите себя" , - подытожили в полиции.

Учитывая такие погодные условия, водителям напомнили о нескольких основных советах, чтобы поездка в непогоду была безопасной :

Участникам дорожного движения напомнили, что (согласно данным Украинского гидрометеорологического центра) в четверг, 14 ноября, в Киеве вероятны:

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщали, что на протяжении 13 ноября на территории Украины ожидаются такие опасные метеорологические явления, как гололед (на Закарпатье и в Карпатах), а также гололедица и местами - образование снежного покрова (в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях).

Позже некоторые регионы Украины стало засыпать снегом. В четверг, 14 ноября, снега в некоторых населенных пунктах и на дорогах страны стало значительно больше.

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