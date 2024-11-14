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Полиция Киева обратилась к водителям с важным предупреждением: о чем речь

Четверг 14 ноября 2024 09:52
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Полиция Киева обратилась к водителям с важным предупреждением: о чем речь В Киеве прогнозируют дождь и мокрый снег (фото: facebook.com/policesumy)
Автор: Ирина Костенко

Патрульная полиция Киева предупредила водителей об ухудшении погодных условий в столице и необходимости соблюдения Правил дорожного движения (ПДД) - во избежание опасностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.

Что именно советуют водителям в полиции

Участникам дорожного движения напомнили, что (согласно данным Украинского гидрометеорологического центра) в четверг, 14 ноября, в Киеве вероятны:

  • дождь
  • мокрый снег

Учитывая такие погодные условия, водителям напомнили о нескольких основных советах, чтобы поездка в непогоду была безопасной:

  • включите ближний свет фар
  • соблюдайте интервал и дистанцию между транспортными средствами
  • выбирайте безопасную скорость
  • если возникла необходимость остановиться - снижайте скорость постепенно
  • не совершайте резких маневров
  • если осадки такой силы, что вы теряете из поля зрения едущий впереди транспорт, остановитесь на обочине и обязательно включите аварийную сигнализацию

"Если во время движения вы увидели, что кто-то попал в затруднительное положение из-за непогоды и нуждается в помощи, не оставайтесь в стороне. В случае необходимости звоните на спецлинию "112". Будьте внимательны за рулем, учитывайте погодные условия и управляйте ответственно. Берегите себя" , - подытожили в полиции.

Полиция Киева обратилась к водителям с важным предупреждением: о чем речьПолиция Киева обратилась к водителям с важным предупреждением: о чем речь

Пост правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщали, что на протяжении 13 ноября на территории Украины ожидаются такие опасные метеорологические явления, как гололед (на Закарпатье и в Карпатах), а также гололедица и местами - образование снежного покрова (в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях).

Позже некоторые регионы Украины стало засыпать снегом. В четверг, 14 ноября, снега в некоторых населенных пунктах и на дорогах страны стало значительно больше.

Читайте также, когда именно до Киева добрался первый снег в этом году.

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