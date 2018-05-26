Полиция Киева задержала подозреваемых в поджоге киосков

В результате поджога было повреждено пять торговых киосков площадью в 300 кв. м

Правоохранители Киева задержала мужчин, подозреваемых в поджоге торговых киосков на рынке у станции метро "Академгородок". Об этом информирует пресс-центр Национальной полиции.

В результате поджога было повреждено пять торговых киосков площадью в 300 кв. м на территории киевского рынка.

"Правоохранители тщательно осмотрели место происшествия и пообщались со свидетелями. Они сообщили следователям, что видели подозрительное авто, которое выезжало с места происшествия", - сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции.

Во время отработки территории района правоохранители обнаружили разыскиваемый автомобиль, в салоне которого находилось четверо мужчин. Их увезли в управление полиции, вещественные доказательства направили на экспертизу.

"Злоумышленников задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Трое из них ранее привлекались к уголовной ответственности за грабежи и разбой. Злоумышленникам объявлены подозрению в совершении умышленного повреждения имущества путем поджога. Им грозит до десяти лет лишения свободы", - заявил начальник Святошинского управления полиции Владимир Ткаченко.

Напомним, по случаю Дня Киева, а также финала Лиги чемпионов с 25 по 28 мая будет продлена работа столичных фонтанов.