Поліція Києва затримала підозрюваних у підпалі кіосків

В результаті підпалу було пошкоджено п'ять торгових кіосків площею 300 кв. м

Правоохоронці Києва затримала чоловіків, підозрюваних у підпалі торгових кіосків на ринку біля станції метро "Академмістечко". Про це інформує прес-центр Національної поліції.

В результаті підпалу було пошкоджено п'ять торгових кіосків площею 300 кв. м на території київського ринку.

"Правоохоронці ретельно оглянули місце події, поспілкувалися зі свідками. Вони повідомили слідчим, що бачили підозріле авто, яке виїжджало з місця події", - повідомили у відділі комунікацій Нацполіції.

Під час відпрацювання території району правоохоронці виявили розшукуваний автомобіль, в салоні якого знаходилося четверо чоловіків. Їх відвезли в управління поліції, речові докази направили на експертизу.

"Зловмисників затримали в порядку статті 208 КПК України. Троє з них раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за пограбування і розбої. Зловмисникам оголошені підозри у вчиненні умисного пошкодження майна шляхом підпалу. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі", - заявив начальник Святошинського управління поліції Володимир Ткаченко.

Нагадаємо, з нагоди Дня Києва, а також фіналу Ліги чемпіонів з 25 по 28 травня буде продовжено роботу столичних фонтанів.