UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Полиция Киева возбудила дело против мужчины, стрелявшего из окна в прохожих

Автор: Дмитрий Левицкий

Полиция возбудила уголовное дело против мужчины, который вчера стрелял из пистолета из окна своей квартиры в Киеве. В его отношении возбуждено дело сразу по двум статьям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Свое хулиганство мужчина записал на видео, которое попало в сеть. Правонарушитель не только выстрелил из окна в прохожих, но и негативно высказывался в отношении украинцев как нации.

"По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан) УК Украины", - заявили в полиции.

Полицейские отметили, что за содеянное задержанному мужчине грозит до семи лет тюремного заключения.

Читайте РБК-Украина в Google News
полицияКиевСтрельбауголовное дело