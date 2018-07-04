Полиция Киева возбудила дело по факту убийства женщины в лифте

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет

В Киеве, в кабине лифта дома, расположенного на проспекте Академика Глушкова, убили женщину пенсионного возраста. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Киева.

Как сообщается, правоохранителями было установлено, что потерпевшая - пенсионерка, жительница этой многоэтажки.

"На теле женщины эксперты обнаружили многочисленные травмы, характерные для действия острого и тупого предмета. С места происшествия полицейские изъяли чем и сломанный молоток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция устанавливает личности подозреваемых, причастных к совершению преступления.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, в городе Берегово на Закарпатье на территории железнодорожного депо ножом смертельно ранили ромку.

Женщину обнаружили в бессознательном состоянии, ее до приезда полиции забрали медики, но спасти жизнь женщины не удалось.